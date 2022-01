Pechino 2022: record di atleti per Repubblica Ceca

(XINHUA) - PRAGA, 29 GEN - Un numero record di 114 atleti cechi, che sta iniziando a spostarsi verso la capitale cinese, parteciperà alle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino.

Secondo un servizio di Czech News Agency (Ctk), 69 campioni, ovvero la maggior parte del team, insieme ad altri 70 membri della squadra olimpica invernale ceca, sono partiti da Praga giovedì sera, arrivando a Pechino nella giornata di ieri. Tra questi vi erano la pattinatrice di velocità Martina Sablikova e la biatleta Marketa Davidova, entrambe speranzose di ottenere la loro prossima medaglia.

UN NUMERO RECORD Il numero record di concorrenti cechi alle Olimpiadi Invernali è stato di 93 ai Giochi di PyeongChang 2018 che si sono svolti nella Repubblica di Corea. Quest'anno, la squadra olimpica ceca con una composizione da record gareggerà in tutte e 15 le discipline.

"Abbiamo la più grande squadra della storia, mai prima di allora più di 100 atleti sono andati alle Olimpiadi Invernali.

Ester Ledecka ha nuovamente due candidature, nello sci alpino e nello snowboard", ha reso noto Jiri Kejval, presidente del Comitato Olimpico Ceco, quando ha rivelato il team olimpico nazionale all'inizio di questo mese.

Ledecka, che ha ottenuto due medaglie d'oro a PyeongChang nello sci e nello snowboard, è tra gli atleti "maggiormente in evidenza" nella squadra olimpica ceca, mentre un'altra campionessa è Sablikova, vincitrice per tre volte dell'oro olimpico nel pattinaggio di velocità.

Tuttavia, la snowboarder Eva Samkova, campionessa olimpica nel 2014 in snowboard cross, candidata ai Giochi, non parteciperà a Pechino 2022 a causa di una rottura alle caviglie; un peccato sia per la doppia campionessa olimpica che per la squadra ceca. (SEGUE)