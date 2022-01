Pechino 2022: record di atleti per Repubblica Ceca (2)

(XINHUA) - PRAGA, 29 GEN - Tra i 114 atleti, spicca la quindicenne Anezka Indrackova quale più giovane concorrente ceca alle Olimpiadi di Pechino, che gareggerà nel salto con gli sci femminile. La maggior parte della delegazione è composta invece dai giocatori di hockey su ghiaccio.

UNA GRANDE SQUADRA DI HOCKEY Con 48 atleti, la squadra ceca di hockey su ghiaccio conta 25 uomini e 23 donne e il team femminile gareggerà per la prima volta alle Olimpiadi. La squadra ha fatto la storia qualificandosi per Pechino 2022 nel novembre dello scorso anno.

"Arrivare alle Olimpiadi è stato un lungo percorso per l'hockey femminile ceco e ne siamo molto felici. Proviamo gioia, ma anche tristezza per le giocatrici che hanno ambito ai Giochi per tutta la vita e alla fine non sono mai riuscite ad ottenere le nomination", ha dichiarato l'allenatore della squadra Tomas Pacina all'annuncio dei nomi finali delle candidature per i Pechino 2022.

"Vogliamo puntare alle medaglie. Quando andiamo alle Olimpiadi, vogliamo avere successo", ha affermato Alena Mills, capitano della squadra.

Il team femminile di hockey ha 3 portieri, 7 difensori e 13 attaccanti, mentre quello maschile di 25 membri è composto da 3 portieri, 8 difensori e 14 attaccanti.

Alle ultime Olimpiadi Invernali di PyeongChang, la Repubblica Ceca ha vinto due ori, due argenti e tre bronzi. (XINHUA)