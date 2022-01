Pechino 2022: Danimarca,più grande squadra di sempre

(XINHUA) - COPENAGHEN, 29 GEN - La Danimarca invierà 62 atleti (29 donne e 33 uomini) alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, un numero tre volte maggiore a quello della precedente più grande delegazione della nazione composta da 18 atleti per i Giochi Invernali del 2010 a Vancouver, in Canada.

La grandezza della delegazione è dovuta al debutto delle squadre di hockey su ghiaccio maschile e femminile alle Olimpiadi Invernali.

Per la squadra maschile, attualmente al 12esimo posto nella International Ice Hockey Federation (Iihf), la speranza realistica è quella di raggiungere i quarti di finale.

Anche il team femminile ha obiettivi concreti, trovandosi nell'11 posizione dell'Iihf, e il capitano Josefine Jakobsen vede la partecipazione ai Giochi nell'ottica dello spirito del giuramento olimpico per "la gloria dello sport e l'onore delle nostre squadre".

"È stato incredibile essersi qualificati per le Olimpiadi, e i Giochi Invernali saranno un'esperienza fantastica", afferma l'atleta.

La squadra danese di hockey su ghiaccio femminile farà il suo debutto contro i padroni di casa della Cina nella partita di apertura il 4 febbraio. (SEGUE)