Pechino 2022: Danimarca,più grande squadra di sempre (2)

(XINHUA) - COPENAGHEN, 29 GEN - Se la Danimarca ha una possibilità di conquistare il podio, tutti gli occhi dovrebbero essere puntati sul pattinatore di velocità Viktor Hald Thorup, attualmente detentore di sette record nazionali.

Il campione si è allenato con la squadra nazionale americana a Salt Lake City, Utah e la Danish Sports Confederation (Dif) si augura che Thorup possa rientrare nella top 10 per la mass start maschile, pur credendo che abbia il potenziale per piazzarsi tra i primi cinque classificati, se non quello per vincere una medaglia.

"Ho dedicato la mia vita a fare tutto il possibile per vincere il primo oro individuale danese alle Olimpiadi Invernali!" ha scritto Thorup sul suo sito personale.

La Danimarca ha fatto il suo debutto olimpico nel 1948 a St.

Moritz in Svizzera, e non ha partecipato a solamente tre edizioni dei Giochi (1956, 1972 e 1984).

Tuttavia, la nazione europea ha vinto solo una medaglia nel 1998, quando la squadra femminile di curling ha vinto l'argento ai Giochi invernali di Nagano in Giappone, a differenza dei vicini nordici Norvegia, Svezia e Finlandia che hanno più volte ottenuto il podio alle Olimpiadi Invernali.

Nonostante condivida una storia e una cultura ricca con tali ospiti dei Giochi, alla Danimarca mancano montagne innevate.

Sebbene la Groenlandia faccia parte del regno di Danimarca e rappresenti un ambiente ideale per lo sviluppo di talenti olimpici invernali, questo non sempre avviene, per via della sua scarsa popolazione. Tuttavia, in alcuni casi accade che la più grande isola del mondo, inserita tra l'Oceano Artico e l'Oceano Atlantico, produca talenti olimpici invernali.

Ukaleq Slettemark è stata scelta per rappresentare la Danimarca nel biathlon femminile e sui canali social la ventenne ha pubblicato: "Sono estremamente orgogliosa di rappresentare il Commonwealth e di rappresentare sia la Groenlandia che la Danimarca". (XINHUA)