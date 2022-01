Pechino 2022: Cina cerca una svolta nello snowboard

(XINHUA) - ZHANGJIAKOU, 29 GEN - Nella squadra cinese di snowboard per le Olimpiadi Invernali di Pechino appariranno sia volti conosciuti che facce nuove al Genting Snow Park, alcuni dei quali continuano a inseguire i propri sogni per ottenere una medaglia olimpica, mentre in altri è riposta la speranza di dare nuovo slancio agli sport sulla neve in Cina.

Lo snowboard halfpipe è un fenomeno che la nazione asiatica sta sviluppando in una fase iniziale e in cui ha notato una rapida crescita negli ultimi anni. Liu Jiayu e Cai Xuetong, due veterani che partecipano alla loro quarta Olimpiade Invernale, saranno sicuramente al centro dell'attenzione.

Quattro anni fa a PyeongChang, Liu e Cai hanno conquistato rispettivamente il secondo e il quinto posto, stabilendo i propri record, e l'argento di Liu è stata anche la prima medaglia olimpica invernale per la Cina nella gara di snowboard.

Nata nel 1992, Liu ha iniziato l'ascesa al successo a 17 anni quando ha ottenuto il titolo di campionessa mondiale di halfpipe nel 2009. Tuttavia, gli infortuni hanno influenzato le sue prestazioni in diverse tappe della Coppa del Mondo precedente alle Olimpiadi Invernali.

Di fronte alle sfide, Liu rimane ancora tranquilla, affermando che il suo obiettivo è quello di "fare bene sul momento". La ventinovenne spera di scoprire i suoi limiti e di essere un esempio per le giovani generazioni alle Olimpiadi. (SEGUE)