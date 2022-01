Pechino 2022: Cina cerca una svolta nello snowboard (2)

(XINHUA) - ZHANGJIAKOU, 29 GEN - A differenza di Liu, Cai è in ottima forma, dopo essersi piazzata in testa alla classifica di Coppa del Mondo per un record di sette volte alla fine della stagione passata. Di un anno più giovane di Liu, Cai condivide con la compagna di squadra la stessa ambizione: "Sento ancora di avere del potenziale. Non ho raggiunto i miei limiti e cercherò di capire a che punto sono".

A differenza dei loro predecessori, due nuovi arrivati sperano di imparare dalle loro primissime Olimpiadi.

Su Yiming, 17 anni, rappresenterà la Cina negli eventi di snowboard slopestyle e big air. Dopo aver partecipato a cinque gare di Coppa del Mondo nel 2021, Su è attualmente al primo posto nel big air e al terzo nello slopestyle nella classifica Fis.

L'atleta è il primo rider di sempre a eseguire un 1800 in due diversi modi in una competizione Fis, in cui ha eseguito un backside triple cork 1800 e un frontside 1800. Il 28 ottobre 2021 ha effettuato con successo un backside 1980 durante una sessione di allenamento con lo snowboard a Saas-Fee, in Svizzera.

Sui suoi canali social Su ha postato: "Dopo 110 giorni di prova all'estero, non solo sono diventato più alto e più forte, ma anche più fiducioso. Farò del mio meglio alle Olimpiadi Invernali".

Coetanea di Su, la tibetana Yongqinglamu è l'unica partecipante allo snowboard cross a gareggiare per la Cina. In precedenza era una calciatrice, ma dopo vari turni di selezione nel 2018 ha deciso di intraprendere la strada dello snowboard.

Senza molta esperienza nei grandi eventi, è entrata nella top 20 della classifica di Coppa del Mondo, con la migliore posizione della sua carriera: la 17esima.

"L'accesso alle Olimpiadi dimostra le sue capacità personali e l'alta qualità dell'allenamento. Spero che possa costituire una svolta per la Cina", ha aggiunto il suo allenatore Langjiaduoji. (XINHUA)