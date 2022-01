Olimpiadi Invernali stravolgono villaggio montano

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 29 GEN - I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non solo hanno acceso i riflettori su Taizicheng, villaggio un tempo sconosciuto e spesso coperto dalla neve nella stagione invernale, ma gli hanno anche fatto rivivere la sua gloria passata quale sito di un palazzo imperiale risalente a 800 anni fa.

OGGI: IL PARADISO DEGLI SCIATORI Salendo su un treno proiettile alla Beijing North Railway Station è necessaria meno di un'ora per raggiungere la stazione di Taizicheng, adiacente a un resort che serve le Olimpiadi Invernali del 2022 nella zona di competizione di Zhangjiakou, nella provincia cinese settentrionale dell'Hebei.

Nel 2015, Pechino e Zhangjiakou hanno vinto l'appalto congiunto per ospitare i Giochi Invernali del 2022. L'area del Taizicheng Village nel distretto di Chongli della città di Zhangjiakou è stata scelta quale sede delle strutture di supporto per i Giochi.

Attualmente il centro turistico di Taizicheng, che si estende per un'area pari a quella di 350 campi da calcio standard, è stato trasformato in una destinazione centrale per coloro a cui piace palesemente godere del divertimento sulla neve. Uno dei prediletti è Thaiwoo, una delle più grandi stazioni sciistiche della Cina, costruito con un investimento di oltre 5 miliardi di yuan (circa 784 milioni di dollari).

"I Giochi Olimpici Invernali hanno effettivamente unito le risorse turistiche di Chongli e attratto una più ampia clientela, e le principali stazioni sciistiche stanno lavorando duramente per adattarsi alla nuova tendenza", ha spiegato Li Yongtai, vice presidente esecutivo di Thaiwoo, aggiungendo: "Ci sarà sicuramente un maggior numero di visitatori a seguito dei Giochi, e ci stiamo spremendo le meningi per proporre loro nuovi servizi e prodotti". (SEGUE)