Olimpiadi Invernali stravolgono villaggio montano (3)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 29 GEN - IERI: UN PALAZZO REALE La costruzione degli impianti di supporto ha inoltre portato alla luce l'antico splendore di Taizicheng, che circa 800 anni fa era la sede di un palazzo reale.

Le rovine di Taizicheng sono caratterizzate da edifici di alto livello distribuiti lungo l'asse e caratterizzati da massicce colonne di sala, indice del nobile status del luogo, ha fatto sapere Huang Xin, vice direttore dell'Hebei Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, che dirige una squadra dedicata agli scavi nella zona.

Dopo un lavoro integrale di scavo, gli archeologi hanno inserito il palazzo nel periodo della dinastia Jin (1115-1234) e attualmente le rovine sono state convertite in un parco che si estende su un'area di quasi 19 ettari.

Non lontano da questa zona sono in pieno svolgimento i preparativi nella piazza in cui verranno premiati gli atleti che costituiranno il podio olimpico.

"Il podio catturerà presto l'attenzione di tutto il mondo e diventerà una finestra per mostrare lo spirito olimpico e il fascino della cultura cinese", ha affermato Gao Tian, vice direttore del dipartimento cultura e delle cerimonie del comitato organizzatore, aggiungendo: "Il pubblico può assistere non solo alla passione per il ghiaccio e la neve in quest'area, ma anche avere un contatto più stretto con il patrimonio culturale della Cina". (XINHUA)