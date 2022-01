Olimpiadi Invernali stravolgono villaggio montano (2)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 29 GEN - Al momento Chongli è sede di sette stazioni sciistiche su larga scala, vantando quattro aree sciistiche nella top 10 del Paese, con una lunghezza totale delle piste da sci che supera i 160 km.

Nel 2019, Chongli è stata selezionata dal New York Times come uno dei '52 luoghi da visitare' grazie alla sua industria sciistica in espansione. Gli sport su ghiaccio e neve hanno inoltre conferito una nuova immagine nel villaggio montano di Taizicheng, un tempo impoverito.

"La maggior parte dei giovani lavorava in veste di operai migranti da un'altra parte prima che Pechino e Zhangjiakou vincessero l'appalto congiunto per le Olimpiadi Invernali del 2022, e quelli che rimanevano si dedicavano principalmente alla coltivazione di verdure", ha affermato Gao Wei, segretario del partito del villaggio di Taizicheng.

"Frequenti venti forti e bufere di neve nei mesi invernali ci hanno portato a una terribile povertà", ha spiegato Li Guo, un abitante del villaggio di 71 anni, mentre ora sono la principale fonte di guadagno.

Attualmente, circa un terzo dei residenti del villaggio di Taizicheng sono impegnati in lavori legati agli sport invernali e l'industria del turismo in rapida crescita ha attirato i giovani e aumentato i loro guadagni.

A Sitaizui Township, in cui si trova Taizicheng, il reddito netto medio pro capite ha raggiunto 16.168 yuan nel 2021.

(SEGUE)