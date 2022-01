Covid: Cina, capacità giornaliera tamponi a 42 mln

(XINHUA) - PECHINO, 29 GEN - La Cina vanta attualmente oltre 12.000 istituzioni mediche in grado di effettuare test molecolari, con una capacità giornaliera che sale a 42 milioni, stando a quanto reso noto oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

L'ente ha inoltre precisato che le tecniche sono migliorate, sono stati stilati piani dettagliati e ottimizzate le procedure con l'obiettivo di fornire sufficienti servizi di test.

Notando che l'imminente Festival di Primavera vedrà un maggior numero di persone che si sottoporranno ai tamponi molecolari, la commissione ha ricordato alle autorità locali di perfezionare la distribuzione dei siti in cui poter effettuare i test e di fornire canali per i quesiti sugli aspetti pratici.

