Covid: 37 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 29 GEN - In Cina continentale ieri sono stati segnalati 37 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Dei nuovi contagi locali, 18 sono stati riportati ad Hangzhou, capoluogo della provincia cinese orientale dello Zhejiang, mentre degli altri ne sono emersi rispettivamente 5 a Pechino e a Tianjin, 3 nel Xinjiang, 2 nell'Heilongjiang e uno ciascuno nell'Hebei, nello Shanxi, nell'Henan e nel Xinjiang Production and Construction Corps.

La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 22 nuovi casi importati di Covid-19 in Cina continentale, mentre non vi è stato alcun nuovo caso sospetto né ulteriore decesso correlato alla malattia.

Il 28 gennaio sono stati inoltre segnalati un totale di 32 soggetti asintomatici, 29 dei quali provenienti dall'esterno.

Il numero complessivo di casi confermati, sia locali che importati, in Cina continentale ha raggiunto quota 105.934.

Alla giornata di ieri, 2.127 pazienti erano ancora in terapia, 8 dei quali in condizioni gravi. Dall'inizio della pandemia, sono 4.636 i morti a causa del virus in Cina continentale. (XINHUA)