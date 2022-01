Cina: Xinjiang aprirà 1° aeroporto dell'altopiano

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 29 GEN - La regione autonoma del Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale aprirà presto il suo primo aeroporto dell'altopiano, a seguito dell'atterraggio di un velivolo ieri pomeriggio presso l'aeroscalo.

Situato a oltre 1.700 metri sul livello del mare, l'aeroporto Zhaosu Tianma si trova nella contea di Zhaosu, nella prefettura autonoma kazaka di Ili. Con un investimento di 640 milioni di yuan (circa 100,7 milioni di dollari), la costruzione del centro di 170 ettari è iniziata nel settembre 2019.

L'aeroscalo regionale civile nazionale è progettato per raggiungere un afflusso di passeggeri pari a 200.000, mentre il traffico di merci e posta sarà di 600 tonnellate entro la fine del 2025, secondo quanto reso noto dalle autorità aeroportuali.

"L'apertura dell'aeroporto Zhaosu Tianma migliorerà notevolmente le condizioni di trasporto di oltre 400.000 residenti nella contea di Zhaosu e nelle contee circostanti. Si prevede di promuovere lo sviluppo dell'industria turistica locale e ottimizzare l'ambiente degli investimenti", ha rivelato Dalelybek Kanjakhan, funzionario della prefettura.

L'aeroscalo Zhaosu Tianma diventerà il 23° aeroporto civile della regione.

Zhaosu è conosciuta come città natale di una delle migliori razze di cavalli del Paese e per questo la contea ha promosso il turismo equino negli ultimi anni. Ogni estate a Zhaosu si svolge un festival internazionale del turismo equestre, in cui i visitatori cinesi e provenienti dall'estero possono godere di viste mozzafiato di cavalli al galoppo e spettacoli equestri.

