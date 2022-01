Cina: Shenzhen, Pil +3.000 mld yuan nel 2021

(XINHUA) - SHENZHEN, 29 GEN - Nella Cina meridionale, la metropoli di Shenzhen, una potenza tecnologica, ha notato che il suo prodotto interno lordo (Pil) nel 2021 ha superato i 3.000 miliardi di yuan (circa 471 miliardi di dollari): lo ha fatto sapere l'ufficio statistico municipale.

Lo scorso anno il Pil cittadino è cresciuto del 6,7% su base annua e il valore della produzione di veicoli a nuova energia, robot industriali, smartphone e attrezzature per la stampa 3D è aumentato rispettivamente del 173,9%, 60,5%, 40,9% e 21,2%.

Il profitto totale delle imprese industriali con entrate annuali superiori ai 20 milioni di yuan a Shenzhen ha raggiunto 340,4 miliardi di yuan nel 2021, in crescita del 23,7% rispetto all'anno precedente. L'investimento industriale nel centro è inoltre salito del 27,1% rispetto all'annualità precedente.

Il volume delle esportazioni di Shenzhen si è piazzato al primo posto tra le città della Cina continentale per 29 anni consecutivi e l'export nel 2021 ha raggiunto 1.900 miliardi di yuan, con un aumento del 13,5% rispetto all'anno precedente.

Il volume totale della città in termini sia di import che di export è stato di 3.500 miliardi di yuan lo scorso anno, con una crescita del 16,2% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda gli importi fiscali, la spesa della città dedicata alla salute e all'istruzione è aumentata rispettivamente del 15,8% e del 13,5% su base annua nel 2021, stando alle cifre ufficiali. (XINHUA)