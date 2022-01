Cina: Shanghai, export auto a un livello record

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 GEN - A Shanghai, il numero e il valore delle automobili esportate hanno raggiunto livelli record nel 2021, stando a quanto reso noto oggi dalla dogana della municipalità.

Dai dati ufficiali si evince che lo scorso anno Shanghai ha esportato 484.000 mezzi, con un valore totale di 57,01 miliardi di yuan (circa 8,95 miliardi di dollari), in crescita rispettivamente del 136% e 206% dall'anno precedente.

Entrando nel 2022, l'export di automobili della municipalità hanno continuato a mantenere una crescita ad alta velocità. Alla data del 26 gennaio, sono oltre 88.000 i veicoli ad essere stati esportati tramite il porto cittadino di Waigaoqiao, il più grande della nazione per le importazioni e le esportazioni di veicoli, segnando un netto aumento di oltre 33.000 mezzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Al fine di garantire un'esportazione di auto con 'zero ritardi' alla dogana, il porto di Waigaoqiao ha avviato un meccanismo di servizio 24 ore su 24, si è impegnato attivamente nell'attracco delle imprese di esportazione e nelle rotte di spedizione, oltre ad aver semplificato il processo di sdoganamento e aver aperto un canale verde. (XINHUA)