Cina: piano per sviluppo green dell'aviazione civile

(XINHUA) - PECHINO, 29 GEN - L'industria dell'aviazione civile cinese cercherà uno sviluppo green e a basse emissioni di carbonio nel periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), stando a un piano d'azione reso noto dalla Civil Aviation Administration of China.

Si tratta del primo piano di sviluppo verde per il settore dell'aviazione civile cinese, e il documento sottolinea gli sforzi finalizzati a rendere l'aviazione civile più intelligente, a basse emissioni di carbonio ed efficiente in termini di risorse con lo scopo di arrivare alla trasformazione green.

Il progetto si propone di ottimizzare il sistema di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio dell'aviazione civile entro il 2035, anno in cui le emissioni di Co2 dell'aeroporto avranno raggiunto il picco.

Entro il 2025, l'intensità delle emissioni di carbonio dell'aviazione civile cinese continuerà a diminuire, la proporzione di consumo energetico a basso tenore di Co2 continuerà ad aumentare e l'efficienza di utilizzo delle risorse del settore migliorerà, si legge nel piano.

Il documento specifica inoltre otto indicatori quantitativi predittivi per le compagnie aeree e gli aeroporti.

La Cina ha annunciato che si sforzerà di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica per la fine del 2030 e la cosiddetta 'carbon neutrality' entro il 2060. (XINHUA)