Cina-Europa: oltre 50.000 viaggi di treni merci

(XINHUA) - PECHINO, 29 GEN - Il numero totale di viaggi Cina-Europa di treni merci ha superato 50.000 nel momento in cui oggi un mezzo ha lasciato la città sudoccidentale di Chengdu alla volta di Norimberga in Germania. È quanto affermato dalla China State Railway Group Co. Ltd, che ha specificato come il valore dei beni trasportati dal servizio di treno merci è salito vertiginosamente da 8 miliardi di dollari nel 2016 a 74,9 miliardi di dollari nel 2021, con un incremento di oltre 9 volte.

Nel corso di questi sei anni, il numero di servizi ferroviari ha riportato una crescita media annua del 55% a seguito della fusione di tutti gli itinerari su rotaie nel marchio 'servizio treno merci Cina-Europa', caratterizzato da giugno 2016 dalla colorazione blu dei mezzi.

Stando alla società, grazie alle 78 rotte previste il servizio raggiunge attualmente 180 città in 23 Paesi europei, trasportando oltre 50.000 tipologie di beni, tra cui articoli IT, automobili e relativi componenti, prodotti chimici, meccanici ed elettronici.

Il servizio del treno merci Cina-Europa ha iniziato a funzionare nel 2011 e da allora è stato un collegamento cruciale per il commercio e la cooperazione economica nel continente eurasiatico. (XINHUA)