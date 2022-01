Spazio:Cina favorevole a cooperazione internazionale

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - La Cina impiegherà la sua stazione spaziale per effettuare osservazioni astronomiche, studi sulle scienze della terra e ricerca, nonché esperimenti scientifici spaziali, nel corso dei prossimi cinque anni.

È quanto spiega un libro bianco intitolato 'China's Space Program: A 2021 Perspective' (Programma spaziale della Cina: una prospettiva del 2021) pubblicato oggi dall'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato cinese.

Il Paese prevede di completare quest'anno la costruzione della sua stazione spaziale in orbita dopo il lancio dei due moduli scientifici. L'attuale missione Shenzhou-13, della durata di sei mesi, con la presenza di tre astronauti a bordo del modulo centrale Tianhe, è la più lunga del programma spaziale con equipaggio della Cina.

Nel libro bianco si legge che vi sarà una più ampia cooperazione tra la Cina e i Paesi esteri nella selezione e nell'addestramento degli astronauti, nei voli congiunti e in altri campi.

Vi sarà anche un rafforzamento della cooperazione per quanto concerne il progetto della stazione di ricerca lunare internazionale guidato dalla Cina; nel documento ufficiale si specifica che la Cina accoglie i partner internazionali per partecipare alla ricerca e alla costruzione della stazione in qualsiasi fase e livello della missione.

Inoltre, la nazione orientale espanderà la cooperazione nei campi dell'esplorazione asteroidale e interplanetaria.

Dal libro bianco emerge inoltre che i prossimi cinque anni vedranno la Cina al lavoro con altri Paesi, tra cui Italia, Brasile e Pakistan, in ambiti quali l'ingegneria e la tecnologia satellitari.

Il documento sottolinea infine che la Cina condurrà il dialogo sulla governance dello spazio cosmico con la Russia, gli Stati Uniti e altri Paesi, nonché con le organizzazioni internazionali pertinenti. (XINHUA)