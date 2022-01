Spazio:Cina favorevole a cooperazione internazionale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Vi sarà anche un rafforzamento della cooperazione per quanto concerne il progetto della stazione di ricerca lunare internazionale guidato dalla Cina; nel documento ufficiale si specifica che la Cina accoglie i partner internazionali per partecipare alla ricerca e alla costruzione della stazione in qualsiasi fase e livello della missione.

Inoltre, la nazione orientale espanderà la cooperazione nei campi dell'esplorazione asteroidale e interplanetaria.

Dal libro bianco emerge inoltre che i prossimi cinque anni vedranno la Cina al lavoro con altri Paesi, tra cui Italia, Brasile e Pakistan, in ambiti quali l'ingegneria e la tecnologia satellitari.

Il documento sottolinea infine che la Cina condurrà il dialogo sulla governance dello spazio cosmico con la Russia, gli Stati Uniti e altri Paesi, nonché con le organizzazioni internazionali pertinenti. (XINHUA)