Spazio: Cina, cooperazione internazionale fruttuosa

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - La Cina ha collaborato con la comunità spaziale internazionale negli ultimi cinque anni, producendo risultati fruttuosi nella scienza, nella tecnologia e nelle applicazioni che riguardano lo spazio. È quanto dichiarato oggi da Wu Yanhua, vice direttore della China National Space Administration.

La Cina ha lanciato il progetto per una stazione di ricerca lunare con la Russia, e ha realizzato una vasta cooperazione internazionale nei voli spaziali con equipaggio, in progetti di esplorazione lunare, esplorazioni di Marte e altre missioni.

Wu ha espresso queste osservazioni durante una conferenza stampa per la pubblicazione di un libro bianco, intitolato 'China's Space Program: A 2021 Perspective' (Programma spaziale della Cina: una prospettiva del 2021).

Il funzionario ha anche ricordato la sottoscrizione dell'accordo in materia di costellazioni satellitari per il telerilevamento tra i Paesi Brics, i lanci del China-France Oceanography Satellite e il China-Italy Electromagnetic Monitoring Experiment Satellite. La Cina ha anche promosso il sistema di navigazione satellitare BeiDou nei sistemi standard di molte organizzazioni internazionali in campi come l'aviazione civile e gli affari marittimi.

Per migliorare la capacità di prevenzione e contenimento delle calamità della comunità internazionale, i dati dei satelliti cinesi di telerilevamento Gaofen-1 e Gaofen-6 sono stati offerti gratuitamente 550.000 volte in 158 Paesi e regioni. La Cina ha inoltre fornito i dati dei satelliti meteorologici Fengyun a 121 Paesi e regioni.

Inoltre, cinque satelliti cinesi e tre costellazioni hanno partecipato al sistema dell'International Charter on Space and Major Disasters, ha aggiunto Wu. (XINHUA)