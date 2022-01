Spazio: Cina, cooperazione internazionale fruttuosa (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Il funzionario ha anche ricordato la sottoscrizione dell'accordo in materia di costellazioni satellitari per il telerilevamento tra i Paesi Brics, i lanci del China-France Oceanography Satellite e il China-Italy Electromagnetic Monitoring Experiment Satellite. La Cina ha anche promosso il sistema di navigazione satellitare BeiDou nei sistemi standard di molte organizzazioni internazionali in campi come l'aviazione civile e gli affari marittimi.

Per migliorare la capacità di prevenzione e contenimento delle calamità della comunità internazionale, i dati dei satelliti cinesi di telerilevamento Gaofen-1 e Gaofen-6 sono stati offerti gratuitamente 550.000 volte in 158 Paesi e regioni. La Cina ha inoltre fornito i dati dei satelliti meteorologici Fengyun a 121 Paesi e regioni.

Inoltre, cinque satelliti cinesi e tre costellazioni hanno partecipato al sistema dell'International Charter on Space and Major Disasters, ha aggiunto Wu. (XINHUA)