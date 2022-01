Pechino 2022: yuan digitale utilizzato in sedi gara

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - L'applicazione mobile per l'utilizzo della moneta fiat digitale cinese, dal nome e-Cny, era disponibile online al conto alla rovescia a un mese da Pechino 2022 e, con l'avvicinarsi dei Giochi, questa viene ampiamente utilizzata nelle sedi dedicate alla ristorazione, all'intrattenimento e allo shopping.

Al Wukesong Sports Center, che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio, un giornalista sta per acquistare una bottiglia di latte in un negozio: apre l'app e-Cny, ricarica il denaro dalla sua carta di credito, mostra il codice Qr al cassiere affinché lo scansioni e prende il suo latte.

Secondo lo staff della sede, le prove di utilizzo di e-Cny hanno avuto inizio il 23 gennaio, costituendo una modalità di pagamento comoda e più sicura per i partecipanti ai Giochi.

A Zhangjiakou, nella zona di competizione per Pechino 2022, i due principali metodi di pagamento disponibili presso i rivenditori di prodotti autorizzati dedicati ai Giochi sono Visa ed e-Cny. Un volontario dello Zhangjiakou Mountain Press Center spiega che la maggior parte dei suoi colleghi usa l'applicazione e-Cny nel punto vendita e che un nuovo utente impiega all'incirca solo cinque minuti per completare il download, la registrazione e l'abbinamento con la carta di credito prima del pagamento. (SEGUE)