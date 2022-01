Pechino 2022: yuan digitale utilizzato in sedi gara

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - L'applicazione mobile per l'utilizzo della moneta fiat digitale cinese, dal nome e-Cny, era disponibile online al conto alla rovescia a un mese da Pechino 2022 e, con l'avvicinarsi dei Giochi, questa viene ampiamente utilizzata nelle sedi dedicate alla ristorazione, all'intrattenimento e allo shopping.

Al Wukesong Sports Center, che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio, un giornalista sta per acquistare una bottiglia di latte in un negozio: apre l'app e-Cny, ricarica il denaro dalla sua carta di credito, mostra il codice Qr al cassiere affinché lo scansioni e prende il suo latte.

Secondo lo staff della sede, le prove di utilizzo di e-Cny hanno avuto inizio il 23 gennaio, costituendo una modalità di pagamento comoda e più sicura per i partecipanti ai Giochi.

A Zhangjiakou, nella zona di competizione per Pechino 2022, i due principali metodi di pagamento disponibili presso i rivenditori di prodotti autorizzati dedicati ai Giochi sono Visa ed e-Cny. Un volontario dello Zhangjiakou Mountain Press Center spiega che la maggior parte dei suoi colleghi usa l'applicazione e-Cny nel punto vendita e che un nuovo utente impiega all'incirca solo cinque minuti per completare il download, la registrazione e l'abbinamento con la carta di credito prima del pagamento.

Molti partecipanti esteri ai Giochi sono abituati a utilizzare i contanti o le carte Visa, mentre l'app e-Cny è una modalità che può effettivamente ridurre il contatto tra cassiere e acquirente grazie alla scansione del codice Qr.

La cerimonia di apertura di Pechino 2022 si terrà il 4 febbraio presso il National Stadium; qui sarà allestita una mostra dedicata a e-Cny al fine di presentare la moneta digitale a più persone.

Secondo il personale bancario quello tramite quest'app può sembrare un metodo di pagamento nuovo rispetto ai contanti o alle carte di credito, ma in realtà è molto simile ad altri metodi di pagamento per dispositivi mobili ed è accessibile alle persone di tutto il mondo.

Secondo le statistiche rilasciate dalla People's Bank of China, a fine 2021 in Cina si sono affermati oltre otto milioni scenari di utilizzo di e-Cny, con un importo totale delle transazioni pari a circa 87,57 miliardi di yuan (circa 13,77 miliardi di dollari), interessando 10 suddivisioni nazionali e le zone di competizione di Pechino 2022.

"L'applicazione di e-Cny si sta espandendo ad una rapida velocità dal 2021. All'inizio dello scorso anno a Pechino c'erano solo decine di migliaia di utenti di e-Cny, ma alla fine il numero ha raggiunto quota 12 milioni", afferma Bai Disheng, un vice direttore della Postal Savings Bank of China di Pechino, responsabile della promozione della valuta digitale.

Quest'ultimo ha aggiunto che nel 2022 gli scenari di utilizzo di e-Cny saranno ulteriormente estesi e le persone vi si abitueranno gradualmente.

Attualmente a Pechino l'e-Cny è applicato in oltre 400.000 contesti, tra cui quelli riguardanti il trasporto, la ristorazione, l'alloggio, lo shopping, il turismo, le cure mediche, i servizi di comunicazione e l'intrattenimento.

"Durante Pechino 2022, l'e-Cny fornirà a tutti i partecipanti una nuova esperienza di pagamento e dopo i Giochi, sicuramente, questa modalità digitale godrà di una maggiore popolarità", conclude Bai. (XINHUA)