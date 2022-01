Pechino 2022: yuan digitale utilizzato in sedi gara (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Molti partecipanti esteri ai Giochi sono abituati a utilizzare i contanti o le carte Visa, mentre l'app e-Cny è una modalità che può effettivamente ridurre il contatto tra cassiere e acquirente grazie alla scansione del codice Qr.

La cerimonia di apertura di Pechino 2022 si terrà il 4 febbraio presso il National Stadium; qui sarà allestita una mostra dedicata a e-Cny al fine di presentare la moneta digitale a più persone.

Secondo il personale bancario quello tramite quest'app può sembrare un metodo di pagamento nuovo rispetto ai contanti o alle carte di credito, ma in realtà è molto simile ad altri metodi di pagamento per dispositivi mobili ed è accessibile alle persone di tutto il mondo.

Secondo le statistiche rilasciate dalla People's Bank of China, a fine 2021 in Cina si sono affermati oltre otto milioni scenari di utilizzo di e-Cny, con un importo totale delle transazioni pari a circa 87,57 miliardi di yuan (circa 13,77 miliardi di dollari), interessando 10 suddivisioni nazionali e le zone di competizione di Pechino 2022. (SEGUE)