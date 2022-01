Pechino 2022: pronto il team cinese di 176 atleti

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - La Cina ha reso pubblico ieri il suo team nazionale composto da 176 atleti per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 completando la definizione della propria delegazione.

Il numero degli atleti è due volte superiore a quello dei precedenti giochi di PyeongChang e questi gareggeranno in 104 eventi di 15 discipline in tutti i sette sport invernali olimpici, con la presenza di 20 sportivi che fanno parte delle minoranze etniche cinesi, tra cui tibetani e uiguri.

La delegazione di 387 membri è la più grande nella storia della partecipazione cinese alle Olimpiadi invernali, con ben 131 atleti pronti al proprio debutto olimpico. Sono invece 51 su 78 gli allenatori esteri che prestano servizio nella delegazione cinese. (SEGUE)