Pechino 2022: pronto il team cinese di 176 atleti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Quando nel 2015 Pechino si è aggiudicata il titolo di città ospitante per i Giochi del 2022, la Cina non era mai arrivata a partecipare a circa un terzo dei 109 eventi.

A PyeongChang, la Cina ha gareggiato in 53 eventi di 12 discipline e ha portato a casa una medaglia d'oro, sei d'argento e due di bronzo, posizionandosi in 16esima posizione nel medagliere.

Gli atleti cinesi hanno vinto 12 dei 13 ori nel pattinaggio di velocità short track, nel pattinaggio di figura, o artistico, e nel pattinaggio di velocità su ghiaccio. Per le Olimpiadi invernali di Pechino, le tre discipline appena elencate saranno ancora tra le principali speranze di medaglia della Cina.

I Giochi avranno inizio il 4 febbraio. (XINHUA)