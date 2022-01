Covid: Cina rafforza allerta nel Paese per Capodanno

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - La Cina ha chiesto alle sue istituzioni mediche comunitarie di migliorare la propria capacità di identificazione precoce dei casi di Covid-19 poiché il Paese sarà interessato da un maggior numero di viaggi interregionali durante le imminenti vacanze per il Festival di Primavera.

La Commissione Sanitaria Nazionale infatti, allertando in merito alla grave e complessa situazione attuale della lotta contro il Covid-19, ha fatto sapere tramite una circolare che il Paese sta affrontando una maggiore pressione nella risposta epidemica per via dell'esodo dei trasporti in occasione del periodo festivo.

Le autorità locali sono pertanto invitate a fare da guida ai centri di salute primaria sia nelle aree urbane che in quelle rurali per rafforzare la gestione delle cosiddette 'fever clinic', segnalare i casi sospetti il più presto possibile e prendere misure per prevenire la trasmissione all'interno degli ospedali.

Il Festival di Primavera, o Capodanno cinese, si terrà il 1° febbraio di quest'anno. La stagione dei viaggi per tale occasione ha avuto inizio il 17 gennaio e si protrarrà fino al 25 febbraio, con il numero di viaggi passeggeri che si prevede raggiunga quota 1,18 miliardi, in aumento del 35,6% rispetto all'anno precedente secondo i dati ufficiali. (XINHUA)