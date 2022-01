Covid: a Pechino diminuiscono i casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Il governo municipale di Pechino ha dichiarato oggi che l'attuale epidemia di Covid-19 è ampiamente sotto controllo, poiché le nuove infezioni sono in calo e si stanno verificando tra quelle già in quarantena.

Dopo 24 ore dalle 16 di ieri (ora di Pechino), la città ha riportato 4 nuovi casi trasmessi a livello locale legati alla variante Delta. Non è stata riportata nessuna nuova infezione Omicron per cinque giorni consecutivi, ha dichiarato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino.

La città ha aperto diverse strutture per i test di diagnosi per il Covid-19 tra i residenti a rischio, e ha rafforzato i controlli e la disinfezione degli alimenti importati a catena fredda. (XINHUA)