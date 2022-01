Cina: inizia studio mausoleo dinastia Zhou orientale

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 28 GEN - Un'indagine archeologica riguardante un mausoleo reale della dinastia Zhou orientale (770 a.C. -256 a.C.) è stata avviata nella provincia dello Henan, nella Cina centrale, secondo quanto confermato ieri dall'Istituto di ricerca per i beni culturali e l'archeologia di Luoyang.

Il mausoleo si trova nel villaggio di Jincun, nella città di Luoyang, e copre un'area di circa un chilometro quadrato.

L'indagine archeologica, condotta dall'Istituto di ricerca di Luoyang, dall'Accademia cinese delle scienze sociali, dall'Università di Shanghai e da altri organi locali competenti, dovrebbe comprendere tre fasi e durare cinque anni.

"Saranno utilizzate l'esplorazione dettagliata e moderne tecnologie di esplorazione geofisica per sondare l'area del mausoleo, ma le operazioni non coinvolgeranno le tombe dei re", ha dichiarato Yan Hui, funzionario dell'Istituto di ricerca.

