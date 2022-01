Cina: inaugurato ad Hainan un 'exchange artistico'

(XINHUA) - HAIKOU, 28 GEN - È stato inaugurato oggi l'Hainan International Cultural Heritage and Art Exchange a Sanya, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan.

Interessando un'area di circa 90.000 metri quadrati, l'exchange a tema artistico si trova nel quartiere centrale degli affari della città turistica e ha come obiettivo quello di introdurre standard internazionali per le mostre, gli scambi e le aste di opere d'arte e reperti culturali commerciabili, fornendo una piattaforma aperta, professionale ed efficiente.

La Cina mira a rendere Hainan un centro internazionale del turismo e del consumo entro il 2025 nonché una destinazione di influenza globale nei medesimi settori entro il 2035.

Il sindaco di Sanya, Bao Hongwen, ha affermato che l'iniziativa ottimizzerà ulteriormente i servizi di scambio tra cui quelli per aste, esposizioni e deposito, e diventerà una vetrina per mostrare gli sforzi profusi dalla città per trasformarsi in una zona centrale del centro internazionale del turismo e del consumo. (XINHUA)