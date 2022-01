Cina: due aquile rare avvistate in Mongolia interna

(XINHUA) - HOHHOT, 28 GEN - Due aquile di mare coda bianca, uccelli rari posti in Cina sotto la protezione statale di alto livello, sono state avvistate in un parco di zone umide nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale.

I rari uccelli sono stati avvistati al Tao'erhe National Wetland Park all'inizio di questo mese dove il personale ha rafforzato le pattuglie giornaliere e il monitoraggio, al fine di garantire che non vengano disturbati.

"Le due aquile sono state viste il 10 gennaio. Da allora, abbiamo continuato a osservare da vicino le loro attività", spiega Xu Ming, che fa parte dello staff dell'ufficio di gestione del parco.

Questa è la prima volta in cui la specie viene identificata nella zona, a indicare il miglioramento dell'ambiente naturale locale. (XINHUA)