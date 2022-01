A Malta al via iniziative per Capodanno cinese

(XINHUA) - LA VALLETTA, 28 GEN - Una serie di attività all'insegna di un 'Felice Nuovo Anno Cinese' hanno preso il via a Malta per celebrare il Capodanno lunare, o Festival di Primavera, che si terrà il prossimo 1° febbraio.

Tali iniziative sono state organizzate anche per festeggiare le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino e il 50esimo anniversario dell'istituzione dei legami diplomatici tra la Cina e Malta.

Il China Cultural Center di Malta ha inaugurato ieri una mostra culturale e artistica sullo Zodiaco cinese in modalità online e organizzerà anche il terzo festival del cinema cinese, un'esposizione dedicata ai caratteri cinesi e il concorso e la mostra di pittura per bambini dal titolo 'Imagine China'.

Il 6 febbraio inoltre il centro terrà un gala online per il Festival di Primavera insieme al Confucius Institute della University of Malta, al Mediterranean Traditional Chinese Medicine Center e al Chinese Medicine Center della University of Malta.

Durante il Festival di Primavera, il centro culturale collaborerà anche con il Chinese Medical Team locale per lezioni online di medicina cinese per i maltesi, ha comunicato Yang Xiaolong, direttore del China Cultural Center. (XINHUA)