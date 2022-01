Pubblicati oltre 4.600 set di dati sul Qinghai-Tibet

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Il National Tibetan Plateau Data Center (Tpdc) della Cina ha raccolto e pubblicato più di 4.600 set di dati scientifici sull'altopiano del Qinghai-Tibet e sulle aree circostanti, fornendo un supporto di informazioni vitale per la ricerca sul 'tetto del mondo'.

L'istituto che fa parte dell'Accademia cinese delle scienze ha sostenuto 689 progetti di ricerca scientifica e più di 450 articoli Sci nel 2021, come ha reso noto il Tpdc nella propria conferenza di lavoro annuale di ieri.

Dalla sua istituzione nel 2019, il centro ha raccolto set di dati scientifici dalla criosfera, dal terreno, da ambienti antichi, dalle superfici terrestri e da altri campi.

Al momento il Tpdc conta più di 50.000 utenti registrati, attirando in media 860.000 visite al mese. (XINHUA)