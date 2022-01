Pechino 2022: l'Austria porta 106 atleti

(XINHUA) - VIENNA, 27 GEN - È composta da 106 atleti la delegazione austriaca che si recherà a Pechino per i Giochi Olimpici Invernali del 2022 con l'obiettivo di risplendere tra i ghiacci e le nevi della capitale cinese.

Ieri si è svolta a Vienna una cerimonia organizzata dal governo austriaco per salutare gli atleti.

Karl Stoss, presidente del Comitato Olimpico Austriaco, ha affermato nel corso dell'evento che l'Austria possiede "carte molto, molto buone" per le Olimpiadi di Pechino, citando le ottime prestazioni degli atleti nella passata stagione invernale.

La squadra austriaca, ricca di stelle, include campioni olimpici come lo sciatore alpino Matthias Mayer, la snowboarder Anna Gasser e lo slittinista David Gleirscher.

All'inizio di questa settimana, Stoss ha detto ai media che si aspetta che la delegazione nazionale "torni a casa altamente decorata", fissando l'obiettivo del medagliere tra i 14 titoli di PyeongChang e i 17 di Sochi.

Il primo gruppo di atleti olimpici austriaci partirà questo venerdì alla volta di Pechino. (XINHUA)