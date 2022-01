Pechino 2022: film per promuovere spirito olimpico

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Il regista cinese Lu Chuan, che è stato ingaggiato per dirigere il film ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, ha assicurato che la pellicola trasmetterà lo spirito olimpico nella cornice della pandemia di Covid-19.

"È un immenso onore partecipare a un evento così grandioso e immortalare i momenti storici dei Giochi Olimpici Invernali nel contesto pandemico", ha affermato il regista, considerato una nuova, importante voce nel cinema cinese, insignito di oltre 40 premi.

Con Pechino che diventa la prima città al mondo ad ospitare sia un'edizione estiva che una invernale dei Giochi Olimpici, Lu ha spiegato che l'intento è di mostrare al mondo la città ospitante e la Cina odierna e convogliare messaggi che incoraggino una migliore comprensione reciproca tra le diverse culture e promuovano i valori fondamentali dei Giochi che sono eccellenza, amicizia e rispetto.

"Il film ufficiale dei giochi olimpici è uno dei nostri progetti più importanti", ha detto Yasmin Meichtry, direttore associato della Olympic Foundation for Culture and Heritage, secondo la quale "non è solo un modo per documentare la storia, ma anche per mostrare lo sfondo socio-culturale di ogni edizione olimpica. Questi film ufficiali offrono approfondimenti sull'evoluzione di decine di sport, ma anche sul cambiamento delle tradizioni e delle consuetudini nel corso degli anni, nei Paesi e nelle regioni di tutto il mondo".

L'uscita del film nelle sale di tutto il mondo è prevista per la fine di quest'anno. (XINHUA)