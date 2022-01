Pechino 2022: apertura ufficiale Villaggi Olimpici

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - I Villaggi Olimpici per i Giochi invernali di Pechino 2022 nel centro e nel distretto di Yanqing della capitale cinese e quello di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, oggi hanno aperto ufficialmente le porte agli atleti e al personale accompagnatore delle squadre per i Giochi.

Zhang Guannan, membro del team operativo per il Villaggio Olimpico di Pechino, ha dichiarato che il complesso ospiterà circa 1.000 atleti e personale accompagnatore delle squadre da 44 Paesi e regioni.

Quest'ultimo ha affermato che oltre ai servizi di alloggio di qualità, il villaggio ha anche strutture di fitness, intrattenimento e assistenza sanitaria per soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti. In totale saranno offerti 678 piatti diversi a rotazione, con alcune opzioni speciali per il prossimo Capodanno cinese.

Juan Antonio Samaranch Jr, presidente della Commissione di coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale per Pechino 2022, ha lodato le "meravigliose strutture" nel villaggio durante la propria visita, aggiungendo che gli atleti sono molto fortunati a competere a Pechino 2022 in un ambiente eccellente e sicuro. (XINHUA)