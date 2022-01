'Marchi cinesi fra i più forti e dinamici al mondo'

(XINHUA) - LONDRA, 27 GEN - Diverse aziende cinesi figurano tra i marchi più forti e in più rapida crescita al mondo elencati dal rapporto 'Global 500' 2022 stilato dalla società di consulenza britannica Brand Finance e pubblicato ieri.

Il documento cita l'applicazione di messaggistica e chiamate WeChat quale il brand più forte al mondo e il servizio di social networking Douyin, o la sua versione internazionale TikTok, quale quello in più rapida crescita.

Nel rapporto di Brand Finance si legge che WeChat, un'applicazione polivalente sviluppata dalla società cinese Tencent, impegnata nell'ambito Internet e tecnologico, mantiene il titolo per il secondo anno consecutivo, in quanto "in Cina rappresenta una parte integrante nella vita quotidiana, con la sua serie completa di servizi che consentono ai clienti di inviare messaggi, videochiamare, ordinare cibo e fare acquisti".

Al 18esimo posto tra i 500 brand di maggior valore al mondo c'è invece la piattaforma video TikTok, o la sua app gemella cinese Douyin. Nel documento si sottolinea che l'ascesa di questo nuovo partecipante è una "testimonianza di come il consumo dei media stia cambiando". (SEGUE)