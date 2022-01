'Marchi cinesi fra i più forti e dinamici al mondo' (2)

(XINHUA) - LONDRA, 27 GEN - "Con la sua offerta di contenuti facilmente assimilabili e divertenti, la popolarità dell'app si è diffusa in tutto il mondo", si legge inoltre nel rapporto, il quale prosegue, "durante i lockdown ha avuto inoltre un ruolo di sbocco creativo e ha fornito alle persone un modo per connettersi".

Dal documento emerge poi che anche i brand automobilistici cinesi hanno "fatto grandi passi in avanti e contrastato la tendenza globale di crescita negativa nel settore", aggiungendo che Byd, il principale produttore cinese di veicoli elettrici, è il marchio in più rapida crescita nel settore, con un aumento del 100% del valore del marchio.

Ancora una volta, secondo il rapporto, il settore tecnologico si conferma quello che esprime più valore. Basti pensare che Huawei, il principale fornitore globale di infrastrutture tecnologiche di informazione e comunicazione e di dispositivi intelligenti, ha reclamato il suo posto tra i primi dieci brand di maggior valore al mondo in quanto ha "intensificato profondamente gli investimenti sia nelle aziende tecnologiche nazionali che in termini di ricerca e sviluppo, rivolgendo inoltre la sua attenzione ai servizi cloud". (XINHUA)