In Cina Tibet primo per crescita reddito pro capite

(XINHUA) - LHASA, 27 GEN - Il reddito disponibile pro capite per i residenti nella regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale, è aumentato del 14,7% su base annua, fino a toccare 24.950 yuan (circa 3.936 dollari) nel 2021, guidando il Paese nella crescita del reddito.

L'aumento medio annuo degli ultimi due anni è stato del 13,1%; questo quanto annunciato oggi in conferenza stampa dal governo regionale.

Il reddito disponibile pro capite per gli agricoltori e i pastori della regione è cresciuto del 16%, collocandosi al primo posto a livello nazionale per il settimo anno consecutivo, mentre quello dei residenti delle aree urbane è aumentato del 13%, 4,8 punti in più rispetto alla media nazionale. (XINHUA)