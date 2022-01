Covid: nuove misure a Pechino per ultimo focolaio

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Per frenare la diffusione del Covid-19 in città, le autorità sanitarie di Pechino hanno annunciato oggi in una conferenza stampa che le misure di prevenzione e di controllo nel distretto di Fengtai saranno aggiornate, includendo restrizioni per chi desidera lasciare le zone coinvolte, test molecolari giornalieri e l'incoraggiamento al lavoro da remoto.

Li Ang, vicedirettore della Commissione Sanitaria Municipale di Pechino, ha dichiarato che l'amministrazione locale ha classificato una nuova area nel distretto colpito come a medio rischio per il Covid-19, portando così a sette il numero delle aree a medio livello di minaccia in città. La capitale cinese ha individuato anche una zona ad alto rischio.

A Pechino sono stati rilevati quattro nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e un asintomatico dalle 16.00 di ieri alla stessa ora di oggi. (XINHUA)