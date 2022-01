Covid: in Cina continentale 25 nuovi casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 25 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Dei nuovi casi locali, 6 sono emersi nello Zhejiang, 5 ciascuno a Pechino e nell'Heilongjiang, 4 nell'Hebei e uno ciascuno a Tianjin, a Shanghai, nell'Henan, nello Xinjiang e presso la Xinjiang Production and Construction Corps.

Ieri in tutta la Cina continentale sono stati segnalati in totale 38 contagi di Covid-19 importati.

Non sono emersi nuovi casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Sempre ieri sono emersi inoltre 55 asintomatici, 38 dei quali provenienti dall'esterno.

Al 26 gennaio il totale dei contagi confermati in Cina continentale, che comprende i casi locali e quelli importati, ha raggiunto quota 105.811, con 2.361 pazienti ancora in terapia di cui 7 in condizioni gravi.

Da inizio pandemia, in Cina continentale, sono 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. (XINHUA)