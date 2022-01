Cina: Yunnan, boom esportazione di fiori nel 2021

(XINHUA) - KUNMING, 27 GEN - La provincia dello Yunnan, principale fornitore di fiori della Cina, ha registrato una solida esportazione di fiori freschi nel 2021, ha dichiarato l'autorità doganale di Kunming, capoluogo provinciale.

Secondo quest'ultima, l'anno scorso, il valore di esportazione dei fiori freschi dello Yunnan ha raggiunto 520 milioni di yuan (circa 82 milioni di dollari), con un aumento del 3,9% su base annua, classificandosi al primo posto a livello nazionale.

Inoltre, la dogana ha affermato che i fiori dello Yunnan vengono esportati in oltre 40 Paesi e regioni con una produzione che rappresenta oggi oltre il 70% della quota di mercato nazionale.

Per sostenere l'industria floricola della provincia, sono state introdotte politiche tariffarie preferenziali volte a ridurre i costi sostenuti dalle imprese importatrici e a migliorare l'ambiente imprenditoriale locale.

Nel frattempo, la provincia sud-occidentale della Cina ha anche migliorato notevolmente l'efficienza dello sdoganamento per i fiori.

Il Kunming Dounan Flower Market è ora il più grande mercato asiatico per il commercio di tale tipo di prodotto, nonché un indicatore affidabile della potenza del settore floricolo cinese. (XINHUA)