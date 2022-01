Cina: profitti industriali segnano +34,3% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Nel 2021 i profitti delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati del 34,3% su base annua, dal momento che la produzione industriale ha continuato la ripresa.

È quanto mostrano i dati ufficiali odierni del National Bureau of Statistics.

Stando a questi ultimi, le imprese industriali con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,16 milioni di dollari) l'anno scorso hanno visto i propri profitti complessivi raggiungere quota 8.710 miliardi di yuan.

I profitti industriali dell'intero anno sono stati del 39,8% superiori a quelli del livello del 2019, ponendo la crescita media annua per il 2020 e il 2021 al 18,2%.

Nel 2021, le entrate complessive di queste imprese sono salite del 19,4% rispetto a un anno fa, arrivando a 127.920 miliardi di yuan, e 32 dei 41 settori hanno osservato una crescita dei profitti.

Secondo i dati della Nbs, nel solo mese di dicembre, le principali aziende industriali hanno incassato profitti per 734,2 miliardi di yuan, con un aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)