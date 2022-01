Cina: per Festa Primavera già 260 milioni di viaggi

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - In Cina sono stati effettuati in totale ben 260 milioni di viaggi passeggeri durante i primi 10 giorni dell'esodo per il Festival di Primavera del 2022; lo ha fatto sapere oggi Liu Pengfei, portavoce del ministero dei Trasporti.

Quest'ultimo ha dichiarato in conferenza stampa che la cifra è del 46% più alta rispetto a quella registrata nello stesso periodo del 2021. Il numero di viaggi ferroviari e stradali ha toccato rispettivamente quota 54,12 milioni e 196 milioni, mentre gli spostamenti marittimi e aerei hanno raggiunto i 3,88 milioni e gli 8,72 milioni.

Liu ha aggiunto che il flusso di passeggeri pre-festività dovrebbe toccare il picco intorno al 30 gennaio, mentre i viaggi di ritorno dovrebbero intensificarsi nei giorni compresi tra il 5 e l'8 e tra il 16 e il 17 di febbraio.

Durante i 40 giorni della stagione dedicata agli spostamenti, nota anche come 'Chunyun', molti cinesi viaggeranno per riunirsi alle loro famiglie in occasione del Capodanno lunare, o Festival di Primavera, che si terrà il 1° febbraio di quest'anno.

(XINHUA)