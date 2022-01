Cina: allarme meteo giallo per bufere di neve

(XINHUA) - PECHINO, 27 GEN - Le autorità meteorologiche cinesi hanno diramato oggi un allarme giallo per forti nevicate in alcune aree del Paese.

Il National Meteorological Center ha infatti precisato che dalla mattina di oggi a quella di domani è probabile che parti del Tibet, del Gansu, dello Shaanxi, dell'Henan, dell'Hubei, dell'Hunan e dell'Anhui siano colpite da tormente e sono previsti 4-8 centimetri di neve.

L'ente ha poi avvisato che in alcune aree sono previsti oltre 10 centimetri di neve e ha consigliato ai residenti di rimanere in casa, esortando le autorità locali a prendere precauzioni in merito al traffico stradale e ferroviario, alla fornitura di elettricità e alle telecomunicazioni.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli di colore, con il rosso che rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (XINHUA)