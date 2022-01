Calcio: Guo Tianyu in prestito al Vizela

(XINHUA) - JINAN, 27 GEN - L'attaccante cinese Guo Tianyu dello Shandong Taishan Fc, una squadra della Chinese Super League (Csl) di calcio, passerà il resto della stagione 2021/22 in prestito al Vizela, club della Super League portoghese, come emerge da un comunicato diramato oggi dallo stesso club cinese.

Il 22/enne ha firmato l'accordo per acquisire una preziosa esperienza al Vizela, divenendo così il terzo calciatore cinese di livello internazionale a giocare attualmente per un club europeo dopo Wu Lei in Spagna e Li Lei in Svizzera.

Dal 2017 Guo ha all'attivo 47 presenze in tutte le competizioni per il Taishan, con 15 reti e nel 2020 ha aiutato la squadra ad aggiudicarsi il titolo della China Football Association (Cfa). Nella stagione 2021-22 l'attaccante ha segnato ben 10 goal per portare la sua squadra alla vittoria della Csl e della Cfa Cup.

Il Vizela, promosso la scorsa stagione nella 'Primeira Liga', la Super League portoghese, è attualmente al 13/mo posto in classifica dopo 19 giornate. (XINHUA)