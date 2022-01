A Xiaogang distribuiti dividendi economia collettiva (2)

(XINHUA) - HEFEI, 27 GEN - Nel 2021, il villaggio di Xiaogang ha cercato di promuovere la rivitalizzazione rurale creando fondi industriali e banche locali, ottimizzando le infrastrutture agricole e sviluppando le imprese di trasformazione alimentare e il turismo nella località.

Ieri, nel villaggio di Xiaogang, si è tenuta una cerimonia di firma per un parco scientifico e tecnologico agricolo, che prevede un investimento di circa 600 milioni di yuan.

Qiu Shaohua, presidente di Chunhe (Guangdong) Modern Agriculture Technology Co., Ltd, ha dichiarato: "costruiremo una fabbrica agricola smart nel villaggio di Xiaogang e useremo la tecnologia ad intelligenza artificiale per mantenere una temperatura e un'umidità stabili all'interno. Ciò permetterà una semina continua per tutto l'anno".

Nel 2021, il reddito economico collettivo del villaggio di Xiaogang ha raggiunto un nuovo picco di 12,2 milioni di yuan, mentre il reddito pro capite disponibile ha toccato i 30.500 yuan.

Yan ha osservato: "gli ottimi dividendi dimostrano che adesso stiamo vivendo una vita migliore". (XINHUA)