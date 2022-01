Studio, vaccino cinese ArCov è 'sicuro ed efficace'

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Il vaccino anti Covid-19 a mRna sviluppato in Cina ArCov si è dimostrato "sicuro, ben tollerato ed efficace" nel corso delle prime fasi di sperimentazione umana, secondo quanto emerso da uno studio pubblicato ieri sulla rivista Lancet Microbe.

Il farmaco, che codifica il dominio legante recettore della proteina Spike del Sars-CoV-2, è stato sviluppato congiuntamente dall'Academy of Military Medical Sciences, Suzhou Abogen Biosciences e Walvax Biotechnology Co.

I ricercatori hanno condotto sperimentazioni di fase I in un ospedale di Hangzhou, nella provincia del Zhejiang, dal 30 ottobre al 2 dicembre 2020 e un totale di 120 adulti in buona salute di età compresa tra i 18 e i 59 anni risultati negativi al Covid-19 hanno preso parte ai test, effettuati in modalità casuale, in doppio cieco e controllati con placebo.

La procedura di vaccinazione includeva due somministrazioni, e nelle sperimentazioni sono state valutate cinque quantità di vaccino: 5, 10, 15, 20 e 25 microgrammi.

Lo studio ha evidenziato che le dosi da 15 microgrammi hanno indotto un maggior tasso di anticorpi neutralizzanti, pari a circa il doppio di quelli dei pazienti in convalescenza da Covid-19: indice di una risposta immunitaria più forte indotta dal vaccino.

Il candidato vaccino in questi studi di fase I ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile e indotto una spiccata risposta immunitaria nei partecipanti. E nei 56 giorni successivi alla vaccinazione non è stata registrata alcuna reazione avversa grave.

È attualmente in corso una sperimentazione di fase III sulla popolazione di più regioni con diversi partecipanti con l'obiettivo di verificare l'efficacia del vaccino cinese.

La Cina ha iniziato a costruire un impianto per la produzione del vaccino mRNA nel dicembre 2020 nella città di Yuxi, nella provincia dello Yunnan, e si prevede di generare 120 milioni di dosi all'anno nella sua prima fase.

Secondo i suoi sviluppatori, ArCoV è stato prodotto come formulazione liquida e può essere conservato in condizioni standard di refrigerazione (2-8 gradi Celsius), utili sia per il trasporto che per l'applicazione. (XINHUA)