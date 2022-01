Studio, vaccino cinese ArCov è 'sicuro ed efficace' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Il candidato vaccino in questi studi di fase I ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile e indotto una spiccata risposta immunitaria nei partecipanti. E nei 56 giorni successivi alla vaccinazione non è stata registrata alcuna reazione avversa grave.

È attualmente in corso una sperimentazione di fase III sulla popolazione di più regioni con diversi partecipanti con l'obiettivo di verificare l'efficacia del vaccino cinese.

La Cina ha iniziato a costruire un impianto per la produzione del vaccino mRNA nel dicembre 2020 nella città di Yuxi, nella provincia dello Yunnan, e si prevede di generare 120 milioni di dosi all'anno nella sua prima fase.

Secondo i suoi sviluppatori, ArCoV è stato prodotto come formulazione liquida e può essere conservato in condizioni standard di refrigerazione (2-8 gradi Celsius), utili sia per il trasporto che per l'applicazione. (XINHUA)