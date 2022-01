Spazio: Cina lancia satellite monitoraggio geologico

(XINHUA) - JIUQUAN, 26 GEN - La Cina oggi ha lanciato un razzo Long March-4C per portare un nuovo satellite nello spazio.

Il razzo è decollato alle 7:44 (ora di Pechino) dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel nord-ovest della Cina, e ha velocemente collocato nell'orbita prestabilita il satellite L-Sar 01A.

Quest'ultimo, dotato di radar ad apertura sintetica (Sar) in banda L, sarà utilizzato per monitorare l'ambiente geologico, le frane e i terremoti.

Questa missione ha rappresentato il 407° volo dei razzi vettore Long March, secondo il centro di lancio.

L-Sar 01 è un gruppo di satelliti composto da due dispositivi (L-Sar 01A e L-Sar 01B), che sono progettati per essere messi in orbita ad un'altitudine di 600 km, secondo la China National Space Administration.

Vantando un'ampia copertura e un'alta risoluzione spaziale, il progetto del satellite L-Sar aiuterà a ridurre la dipendenza della Cina dai dati stranieri in campi come la geologia, il monitoraggio dei terremoti e il soccorso in caso di emergenza, ha dichiarato l'amministrazione. Il lancio del satellite L-Sar 01B è previsto per la fine di febbraio. (XINHUA)