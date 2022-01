Pechino 2022: gli auguri dal mondo, futuro condiviso

(XINHUA) - LONDRA, 26 GEN - Quando gli alunni delle scuole elementari in Gran Bretagna hanno gridato "Let's go" in mandarino e cantato "Meet Me in Beijing", i loro occhi brillavano.

Questi bambini, che vivono a più di 7.000 km di distanza dalla Cina, hanno inviato i loro migliori auguri ai prossimi Giochi Olimpici Invernali 2022, proprio come molte persone da tutto il mondo.

Elliot Frennstedt ha augurato il successo ai Giochi di Pechino. Il cittadino svedese ha affermato che non vede l'ora di guardare le competizioni, specialmente lo sci di fondo: "Io e la mia famiglia di solito organizziamo tutti gli anni un viaggio per andare a sciare, come molti svedesi. E ovviamente la Svezia è uno dei Paesi all'avanguardia negli sport invernali".

La Svezia ha partecipato a tutti i Giochi Olimpici invernali dalla prima edizione che si è tenuta a Chamonix, in Francia, nel 1924. Il Paese nordico ha ottenuto grandi successi nello sci di fondo, visto che 31 delle 60 medaglie d'oro totali nelle Olimpiadi invernali sono arrivate da questo sport.

Quattordici anni dopo aver ospitato i Giochi estivi del 2008 con il motto "Un mondo, un sogno", Pechino organizzerà anche le Olimpiadi invernali nel 2022, sperando che i cittadini di tutto il mondo possano riunirsi per un futuro condiviso. (SEGUE)